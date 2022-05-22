Защитник «Колорадо» Жирар был отправлен в больницу после силового приема от Барбашева

Защитник «Колорадо» Самуэль Жирар не смог продолжить третий матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

24-летний канадец получил травму верхней части тела после силового приема на первых минутах встречи от форварда «блюзменов» Ивана Барбашева.

В текущем плей-офф Жирар провел 7 матчей, учитывая третий матч серии с «Сент-Луисом», и набрал 3 (1+2) очка.