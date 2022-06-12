«Тампа» и «Колорадо» сыграют в финале Кубка Стэнли

Определились финалисты Кубка Стэнли-2022.

От Восточной конференции в финал вышла «Тампа», которая ранее обыграла «Рейнджерс» со счетом 4-2 в серии. На Западе победителем конференции стал «Колорадо», обыгравший «Эдмонтон» со счетом 4-0.

Команды ранее не встречались в плей-офф. «Колорадо» дважды выходил в финал и оба раза одержал победу. «Тампа» в пятый раз сыграет в финале, трижды становясь обладателем Кубка Стэнли.

Расписание финальной серии Кубка Стэнли:

1-й матч: 16 июня (3.00 мск), Денвер;

2-й матч: 19 июня (3.00 мск), Денвер;

3-й матч: 21 июня (3.00 мск), Тампа;

4-й матч: 23 июня (3.00 мск), Тампа.

5-й и 6-й матчи пройдут 25 и 27 июня соответственно, если потребуется.