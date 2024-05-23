Капитан «Флориды» Барков восхитился игрой голкипера Бобровского в матче против «Рейнджерс»

Капитан «Флориды» Александр Барков оценил игру голкипера Сергея Бобровского в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:0). Россиянин сыграл на ноль и был признан первой звездой матча.

«Бобровский сделал несколько важнейших сейвов. Он, как всегда, нам помог, когда мы нуждались в нем. Он нереальный вратарь, и нам повезло, что он у нас есть. Он играл невероятно, это элитный вратарь НХЛ», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Он также отметил усердную работу Бобровского каждый день.

35-летний россиянин отразил все 23 броска по воротам.

В текущем плей-офф Бобровский провел 12 матчей, 1 раз сыграв на ноль и отразив 90,9 процента бросков по воротам.

«Флорида» повела в серии 1-0. Следующая игра команд состоится в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.