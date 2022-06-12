Василевский и Шестеркин признаны звездами шестого матча серии «Тампа» — «Рейнджерс»

Стали известны лучшие игроки шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Рейнджерс» (2:1).

Первой звездой признан форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, оформивший дубль. Второй звездой стал вратарь хозяев Андрей Василевский, отразивший 20 бросков. Третья звезда- голкипер гостей Игорь Шестеркин, сделавший 29 сейвов.

«Тампа» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Колорадо».