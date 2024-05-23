Бобровский оформил второй «сухой» матч в плей-офф НХЛ

«Флорида» в стартовом матче полуфинала плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» — 3:0.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 23 броска. Для 35-летнего россиянина это второй «сухой» матч в плей-офф в карьере: первый он оформил 23 мая 2023 года.

В текущем плей-офф Бобровский провел 12 матчей, 1 раз сыграв на ноль и отразив 90,9 процента бросков по воротам.