Шестеркин и Бобровский выйдут с первых минут стартового матча серии «Рейнджерс» — «Флорида»

«Рейнджерс» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ встретятся с «Флоридой».

У хозяев с первых минут в воротах сыграет Игорь Шестеркин, форвард Артемий Панарин выйдет во втором звене. В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Сергей Бобровский, форвард Владимир Тарасенко — в первом звене, защитник Дмитрий Куликов — в третьей пятерке.

Матч «Рейнджерс» — «Флорида» пройдет сегодня, 23 мая в Нью-Йорке и начнется в 3:00 мск.