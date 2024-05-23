Бобровский поделился эмоциями от победного матча «Флориды» против «Рейнджерс»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил игру товарищей по команде после стартового матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).

«Мы идем от матча к матчу и каждый из нас продолжает работать, отдавать всего себя, придерживаться системы, и вносить свой вклад. На последней минуте, когда исход игры уже был решен, они ложатся под шайбу, это нечто особенное», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

35-летний россиянин отразил все 23 броска по своим воротам.

В текущем плей-офф Бобровский провел 12 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,9 процента бросков по воротам.

«Флорида» повела в серии 1-0. Следующая игра команд состоится в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.