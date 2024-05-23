Форвард «Флориды» Верхаг: «Бобровский вселяет в нас огромную уверенность»

Нападающий «Флориды» Картер Верхаг прокомментировал игру российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:0). Он отразил 23 броска в этой встрече.

«Он потрясающе играет на протяжении всего плей-офф. Мне не хватит слов, чтобы его описать. Он очень много работает. Его присутствие за нашими спинами вселяет в нас огромную уверенность. Мы просто стараемся максимально отрабатывать в обороне. И когда нам нужен он, то он всегда приходит на помощь», — цитирует Верхага пресс-служба НХЛ.

Ранее Бобровский поделился эмоциями от победного матча «Флориды» против «Рейнджерс».

Капитан «Флориды» Александр Барков также восхитился игрой голкипера Бобровского.

В текущем плей-офф Бобровский провел 12 матчей, 1 раз сыграв на ноль и отразив 90,9 процента бросков по воротам.

«Флорида» повела в серии 1-0. Следующая игра команд состоится в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.