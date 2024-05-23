Панарин обошел Радулова по матчам в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» в стартовом матче полуфинала плей-офф НХЛ принимает «Флориду».

Российский форвард хозяев Артемий Панарин проводит 68-й матч в плей-офф. По этому показателю он вышел на 33-е место среди россиян, обогнав Александра Радулова и сравнявшись с Алексеев Гусаровым.

На данный момент на счету Панарина 11 (4+7) очков в 10 матчах текущего плей-офф НХЛ.