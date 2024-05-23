Тренер Морис поделился мнением о незасчитанном голе «Флориды» в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал незасчитанный гол команды в третьем периоде стартового матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).

«Думаю, это было правильным, потому что в аналогичном случае с Сергеем, я бы ждал такого же решения», — сказал Морис на послематчевой пресс-конференции.

После шайбы Оливера Экмана-Ларссона тренерский штаб «Рейнджерс» запросил челлендж, который оказался успешным.

«Флорида» повела в серии 1-0. Следующая игра команд состоится в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.