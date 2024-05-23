«Рейнджерс» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Мэттью Ткачак, Картер Верхэге и Сэм Беннетт, забросивший в пустые ворота, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска. У команды из Нью-Йорка голкипер Игорь Шестеркин сделал 24 сейва, форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-3».

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