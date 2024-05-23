Афанасьев оформил хет-трик в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл в овертайме «Гранд Рэпидс» — 3:2. Счет в серии 2-1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев оформил хет-трик и стал первой звездой встречи. Вратарь Ярослав Аскаров отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи.

На счету 23-летнего Афанасьева 6 (4+2) очков в 8 матчах плей-офф АХЛ.