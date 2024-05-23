Бобровский признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой стартового матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).

35-летний россиянин отразил все 23 броска по своим воротам. Второй звездой признан форвард Мэттью Ткачак, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Картер Верхэге, который также набрал 2 (1+1) очка.

В текущем плей-офф Бобровский провел 12 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,9 процента бросков по воротам.