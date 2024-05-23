Шелдон Киф возглавит «Нью-Джерси»

Канадский специалист Шелдон Киф станет главным тренером «Нью-Джерси», сообщает The Hockey News.

По сведениям источника, 43-летний канадец подпишет контракт с «Дэвилз» на четыре года.

Киф с 2019 по 2024 год возглавлял «Торонто». В сезоне-2023/24 «Мэйпл Ливз» уступили «Бостону» в первом раунде плей-офф НХЛ (3-4).