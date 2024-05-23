Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в полуфинал плей-офф АХЛ

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«Херши» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Хартфорд» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился результативной передачей.

«Херши» выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в полуфинал плей-офф АХЛ.