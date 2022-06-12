Игроки «Тампы» потрогали Приз принца Уэльского после победы в конференции

«Тампа» в финале Восточной конференции победила «Рейнджерс» со счетом 4-2.

Игрокам «Лайтнинг» после шестого матча вручили Приз принца Уэльского. Хоккеисты потрогали кубок, несмотря на суеверия.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли встретится с «Колорадо». Первый матч пройдет 16 июня в Денвере и начнется в 3:00 мск.