Василевский в серии против «Рейнджерс»: 159 сэйвов, 91,9 процента отраженных бросков

Статистика вратаря «Тампы» Андрея Василевского в серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс»

«Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли со счетом в серии 4-2.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 159 из 173 бросков (91,9 процента сэйвов) в 6 матчах против команды из Нью-Йорка. Коэффициент надежности россиянина — 2,35.

Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ 27-летний Василевский отразил 502 из 541 броска (92,8 процента) при коэффициенте надежности 2,27. У вратаря 12 побед в 17 матчах.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет против «Колорадо». Первый матч пройдет 16 июня в Денвере, начало — в 3.00 (мск). «Лайтнинг» вышли в финал плей-офф в третий раз подряд, команда является действующим двукратным чемпионом.