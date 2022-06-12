Шестеркин в серии с «Тампой»: 195 сэйвов и 93,3 процента отраженных бросков

Статистика вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в серии плей-офф НХЛ против «Тампы»

«Рейнджерс» проиграли «Тампе» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин принял участие во всех шести играх. Голкипер отразил 195 из 209 бросков по своим воротам (93,3 процента сэйвов) при коэффициенте надежности 2,37.

Всего в этом розыгрыше плей-офф Шестеркин отразил 668 из 719 бросков по своим воротам (92,9 процента сэйвов) с коэффициентом надежности 2,59. У 26-летнего россиянина 19 побед в 20 играх.

Шестеркину не хватило 15 сэйвов до повторения рекорда «Рейнджерс» по отраженным броскам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ, который принадлежит Хенрику Лундквисту (683).

В финале Кубка Стэнли встретятся «Тампа» и «Колорадо». Первый матч серии состоится 16 июня, начало — в 3.00 (мск).