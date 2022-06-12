Сергачев в серии против «Рейнджерс»: 1 шайба, 2 голевых передачи и «+4»

Статистика защитника «Тампы» Михаила Сергачева в серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс»

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в финале Восточной конференции со счетом 4-2 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах при показателе полезности «+4».

В среднем хоккеист проводил на льду 21 минуту и 33 секунды за игру — это третий результат в серии среди всех полевых «Тампы». Лучше него только Виктор Хедман (23:31) и Райан Макдона (21:43).

Всего у 23-летнего Сергачева 7 (1+6) очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф при показателе полезности «+6».

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо». Первый матч состоится 16 июня, начало — в 3.00 (мск).