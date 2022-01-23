Овечкин объяснил, почему не праздновал второй гол в матче с «Оттавой»

Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой второй гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2 ОТ). Игроки «Кэпиталз» начали праздновать, но 36-летний россиянин не сразу понял, что забросил шайбу.

«Честно говоря, я думал, что шайба попала в перекладину, поэтому играл до свистка», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

Во встрече с «Оттавой» капитан «Вашингтона» оформил дубль. В нынешнем сезоне форвард забросил 29 шайб и отдал 29 результативных передач в 42 встречах за «Кэпиталз».