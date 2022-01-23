Каменский считает, что Олимпиада не помешала бы Овечкину добиваться результатов в «Вашингтоне»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на дубль форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2 ОТ).

«Александр на протяжении многих лет показывает самый лучший результат в лиге, является лучшим нападающим. Его работа, труд, атмосфера в команде и в семье помогают показывать такие результаты. Хочу пожелать Александру продолжать показывать такой результат. Это огромный труд и работа. Он выходит на каждый матч и выкладывается на полную. Не важно, за кого он играет в этот момент. Александр — профессионал. Не думаю, что сборная помешала бы ему добиваться таких результатов в клубе. Он каждый матч играет и показывает высокий уровень хоккея», — сказал Каменский «СЭ».

23 января нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству матчей с двумя или более заброшенными шайбами в истории НХЛ. Для 36-летнего хоккеиста этот дубль стал 155-м.

Рекорд по количеству игр с 2 или более шайбами в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (189), на втором месте идет Бретт Халл (158).