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Сегодня, 10:40

Каменский считает, что Олимпиада не помешала бы Овечкину добиваться результатов в «Вашингтоне»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на дубль форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2 ОТ).

«Александр на протяжении многих лет показывает самый лучший результат в лиге, является лучшим нападающим. Его работа, труд, атмосфера в команде и в семье помогают показывать такие результаты. Хочу пожелать Александру продолжать показывать такой результат. Это огромный труд и работа. Он выходит на каждый матч и выкладывается на полную. Не важно, за кого он играет в этот момент. Александр — профессионал. Не думаю, что сборная помешала бы ему добиваться таких результатов в клубе. Он каждый матч играет и показывает высокий уровень хоккея», — сказал Каменский «СЭ».

23 января нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству матчей с двумя или более заброшенными шайбами в истории НХЛ. Для 36-летнего хоккеиста этот дубль стал 155-м.

Рекорд по количеству игр с 2 или более шайбами в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (189), на втором месте идет Бретт Халл (158).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
Валерий Каменский
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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