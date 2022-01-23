Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (3:2 ОТ).

Первой звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, который отличился хет-триком и результативной передачей в игре с «Аризоной» (7:3). Крайдер и Овечкин делят первое место в списке лучших снайперов нынешнего сезона.

Третьей звездой дня признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого дубль и две результативных передачи в матче с «Калгари» (5:3).