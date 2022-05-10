Овечкин обошел Лемера в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:3 ОТ).

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина 140 (72+68) очков в 145 матчах плей-офф. Он обошел Жака Лемера (139 очков) в списке лучших бомбардиров плей-офф и занимает 37-е место. У идущего на 36-й строчке Рона Фрэнсиса 143 (46+97) очка в 171 игре.

В текущем плей-офф Овечкин набрал 5 (1+4) очков в 4 матчах.