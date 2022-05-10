Бобровский признан второй звездой четвертого матча серии «Вашингтон» — «Флорида», Самсонов — третья звезда

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (3:2 ОТ).

33-летний россиянин отразил 14 бросков из 16. Первой звездой признан форвард «Пантерз» Сэм Рейнхарт, забросивший вторую шайбу команды. Третья звезда — вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, сделавший 29 сейвов.