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НХЛ приостановит регулярный чемпионат до Рождества

05:35
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НХЛ и профсоюз игроков согласились приостановить регулярный чемпионат из-за вспышек заболевания коронавирусом в командах, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Сообщается, что сезон будет остановлен до Рождества — 26 декабря. На день раньше командам будет разрешено посетить клубную базу, чтобы сдать тесты на коронавирус. До этой даты будут отменены все тренировки и иные клубные мероприятия.

Ранее НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.

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Сергей Разин все материалы автора
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