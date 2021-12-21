НХЛ приостановит регулярный чемпионат до Рождества
05:35
НХЛ и профсоюз игроков согласились приостановить регулярный чемпионат из-за вспышек заболевания коронавирусом в командах, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.
Сообщается, что сезон будет остановлен до Рождества — 26 декабря. На день раньше командам будет разрешено посетить клубную базу, чтобы сдать тесты на коронавирус. До этой даты будут отменены все тренировки и иные клубные мероприятия.
Ранее НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.
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