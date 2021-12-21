Капризов забросил шайбу с острого угла. Видео

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сократил отставание в счете в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

24-летний форвард отличился в конце второго периода, сделав счет 3:4. Кроме того, в этой встрече у него голевая передача.

Всего в этом сезоне Капризов провел 30 матчей, в которых набрал 35 (12+23) очков.