Капризов забросил шайбу с острого угла. Видео
06:12
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сократил отставание в счете в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
24-летний форвард отличился в конце второго периода, сделав счет 3:4. Кроме того, в этой встрече у него голевая передача.
Всего в этом сезоне Капризов провел 30 матчей, в которых набрал 35 (12+23) очков.
ZUCCY WITH THE P?A?S?S? SHOT TO KIRILL pic.twitter.com/DCi6MLTj30— Minnesota Wild (@mnwild) December 21, 2021
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