Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре вратарей команды Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

«В начале сезона Шестеркин играл почти в каждом матче. И для Георгиева это был сложный период, он был расстроен. Но затем он вернулся в игру и провел несколько отличных матчей. Это очень важно для команды и, безусловно, важно для него самого. Я всегда знал, что Георгиев — хороший вратарь. Я наблюдал за его игрой в прошлом сезоне и воочию следил за ним, когда пришел в «Рейнджерс». Так что я считаю, что у нас два отличных вратаря», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Шестеркин, который восстанавливается от травмы, провел 18 матчей в НХЛ, сделав один шатаут и пропустив 35 шайб при 93,7 процента отраженных бросков. На счету Георгиева 32 пропущенные шайбы в 13 играх и 90 процентов отраженных бросков.