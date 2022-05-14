Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков шестого матча первого раунда плей-офф «Питтсбург» — «Рейнджерс» (3:5).

Третьей звездой признан российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. 35-летний россиянин отметился одной заброшенной шайбой.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который набрал 4 (2+2) очка. Возглавил тройку его одноклубник Крис Крайдер, оформивший дубль.

Седьмой матч в серии состоися на льду «Рейнджерс» 15 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.