«Рейнджерс» сравняли чет в серии с «Питтсбургом». Малкин забросил одну шайбу

«Рейнджерс» сравняли чет в серии с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» (5:3) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равный — 3-3.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился одной заброшенной шайбой. Этот гол стал для него третьим в этом Кубке Стэнли.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 34 бросков по своим воротам. Также он сделал одну голевую передачу.

Седьмой матч в серии состоися на льду «Рейнджерс» 15 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.