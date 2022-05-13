14 мая «Питтсбург» проведет шестой матч серии против «Рейнджерс», а «Вашингтон» — против «Флориды»

В ночь с 13 на 14 мая состоятся шестые матчи серии первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Шестые матчи

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 02.00 по московскому времени

Счет в серии: 3-2.

«Вашингтон» — «Флорида» — 02.30

Счет в серии: 2-3.

«Даллас» — «Калгари» — 04.30

Счет в серии: 2-3.

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке