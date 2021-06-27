Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров — о седьмом матче с «Айлендерс»: «Никакой травмы не было»

21:36
Теги:

Форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свое участие в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» (1:0, 4-3).

«Никакой травмы не было, я не знаю, о чем вы говорите.

Я чувствую себя хорошо», — цитирует Кучерова в Twitter журналист Джо Смит.

В шестом матче россиянин получил повреждение. Он ушел в раздевалку после первой же смены на третьей минуте первого периода.

Читайте также

Чехия выбила Голландию с Евро. Карасев удалил де Лигта, а Промес уже не спас
Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Юссуф Поульсен похвалил игру сборной России в обороне
Сын Эдуарда Стрельцова: "Дело Кокорина и Мамаева похоже на дело отца, но есть важное отличие"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд