Кучеров — о седьмом матче с «Айлендерс»: «Никакой травмы не было»
21:36
Форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свое участие в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» (1:0, 4-3).
«Никакой травмы не было, я не знаю, о чем вы говорите.
Я чувствую себя хорошо», — цитирует Кучерова в Twitter журналист Джо Смит.
В шестом матче россиянин получил повреждение. Он ушел в раздевалку после первой же смены на третьей минуте первого периода.
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