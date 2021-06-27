Форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свое участие в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» (1:0, 4-3).

«Никакой травмы не было, я не знаю, о чем вы говорите.

Я чувствую себя хорошо», — цитирует Кучерова в Twitter журналист Джо Смит.

В шестом матче россиянин получил повреждение. Он ушел в раздевалку после первой же смены на третьей минуте первого периода.