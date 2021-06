Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос заявил, что намерен завоевать еще один Кубок Стэнли и назвал Андрея Василевского лучшим вратарем в мире, сообщает инсайдер Джо Смит.

«Хочу ли я выиграть еще один Кубок? Это настолько веселый и особенный момент, что сразу же, когда ты его выигрываешь, твоя первая мысль: «Давай сделаем это снова. Василевский? Он лучший вратарь в мире», – цитирует в Twitter Стэмкоса Смит.

В сезоне-2020/21 31-летний Стэмкос сыграл 38 матчей, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач. 26-летний Василевский в текущем розыгрыше плей-офф провел 18 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 36 шайб при 93,6 процента отраженных бросков.

26 июня «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 1:0 (4-3 в серии) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ и вышла в финал, где сыграет с «Монреалем» 29 июня.

Steven Stamkos said of being hungry for another Cup: “It was so fun and special that immediately when you win it your first thought is, 'Let's do it again.'"