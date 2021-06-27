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«Ванкувер» начнет переговоры с Эдлером по новому контракту

23:19
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«Ванкувер» в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с защитником Александром Эдлером, сообщает журналист Рик Даливал. Все стороны заинтересованы в продолжение сотрудничества.

35-летний Эдлер провел всю карьеру в НХЛ в составе «Кэнакс». Он был выбран «Ванкувером» на драфте-2004 под общим 91-м номером.

Всего он провел в лиге 925 матчей и набрал 408 (99+309) очков. По последнему контракту Эдлер получал 6 миллионов долларов за сезон.

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Иван Шитик все материалы автора
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