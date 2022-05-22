Кучеров поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забивший гол и отдавший три результативные передачи в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой», поднялся на второе-третье место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли этого сезона.

На его счету стало 15 (4+11) очков. Столько же у Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (7 голов и 8 передач).

Выше только еще один форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. У него 20 (6+14) очков.

Счет в серии между «Тампа-Бэй» и «Флоридой» стал 3-0. Четвертая игра пройдет 24 мая также в Тампе (начало — в 02.00 мск).