Кучеров обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Кучеров набрал четыре очка и обошел Овечкина в списке бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забивший гол и отдавший три результативные передачи в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой», набрал 142-е (48+93) очко за карьеру в Кубке Стэнли.

28-летний форвард обошел Александра Овечкина (141 очко), в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. Теперь Кучеров занимает чистое 37-е место.

Среди россиян выше них только уже завершивший карьеру Сергей Федоров (17-е место, 176 очков) и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (14, 180).

Лидирует в общем списке Уэйн Гретцки, у которого 382 (122+260) очка.

Счет в серии между «Тампа-Бэй» и «Флоридой» стал 3-0. Четвертая игра пройдет 24 мая также в Тампе (начало — в 02.00 мск).