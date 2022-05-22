«Тампа» сыграет против «Флориды», а «Калгари» примет «Эдмонтон» в матчах второго раунда плей-офф НХЛ

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

22 мая, воскресенье

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Восточная конференция. Третьи матчи

«Тампа-Бэй» — «Флорида» (20.30 мск)

Счет в серии: 2-0

«Рейнджерс» — «Каролина» (22.30)

Счет в серии: 0-2

23 мая, понедельник

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Западная конференция. Третий матч

«Калгари» — «Эдмонтон» (5.30)

Счет в серии: 1-1

Расписание всех матчей второго раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке