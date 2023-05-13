«Флорида» впервые за 27 лет вышла в финал Восточной конференции

«Флорида во втором раунде плей-офф НХЛ обыграла «Торонто» со счетом 4-1 в серии.

Таким образом, «Пантерз» впервые за 27 лет вышли в финал Восточной конференции: в сезоне 1995/96 они обыграли «Питтсбург» (4-3), а в финале Кубка Стэнли уступили «Колорадо» (0-4).

В финале конференции «Флорида» сыграет с «Каролиной». Обе команды впервые встретятся в плей-офф.