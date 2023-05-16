Тренер «Сиэтла» Хэкстолл — о поражении от «Далласа»: «Мы не смогли найти свою лучшую игру»

Главный тренер «Сиэтла» Дэйв Хэкстолл прокомментировал поражение от «Далласа» (1:2, 3-4) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Сегодня мы старались изо всех сил, но просто не смогли найти свою лучшую игру, — цитирует Хэкстолла НХЛ. — В этом отношении надо отдать должное «Далласу». В определенной степени они ответили на игру, которую мы провели в шестом матче («Даллас» проиграл 3:6. — Прим. «СЭ»). Они вернулись домой, в свое родное здание, и оказали на нас давление. Когда мы начали второй период, они переломили ход игры в свою сторону».

«Даллас» выиграл серию у «Сиэтла» со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором встретится с «Вегасом».