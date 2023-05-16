Макдэвид когда-нибудь выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00

Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят итоги первых двух раундов Кубка Стэнли и проанонсируют финалы конференций — в онлайне в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы эфира:

— «Эдмонтон» и «Торонто» опять без Кубка Стэнли

— что случилось с «Колорадо» и Ничушкиным

— Бобровский — претендент на «Конн Смайт»?

— «Тампа» закончилась как фаворит?

— вылет «Бостона» после суперсезона

— сенсация «Сиэтла»

— что случилось с «Рейнджерс»

— итоги драфт-лотереи: кто выберет Мичкова?