Свищев назвал российских хоккеистов украшение любого клуба НХЛ
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал то, что минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне.
«В некоторых вещах надо брать пример с наших заокеанских коллег. НХЛ — это четкая и прагматичная лига, где политика на втором плане, а на первом — деньги, зрелищность, рекламодатели, болельщики, игроки. Если им что-то выгодно, про политику там забывают. То, что наш игрок выиграет Кубок Стэнли, — это признание российской школы хоккея. Многие десятилетия наши ребята играют в НХЛ и без них лигу уже сложно представить. Сейчас и Александр Овечкин борется за то, чтобы побить рекорд снайперов, а наши вратари показывают потрясающие результаты. Российские хоккеисты — это украшение лиги и усиление для любого клуба НХЛ», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».
Во всех четырех клубах НХЛ, которые вышли в полуфиналы Кубка Стэнли, есть российские хоккеисты: Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас»), Андрей Свечников, Петр Кочетков (оба — «Каролина») и Сергей Бобровский («Флорида»).
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|18.05
|02:00
|
Каролина – Флорида
|- : -