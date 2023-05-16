Тренер «Нью-Джерси» Брылин рассказал о своей главной задаче на следующий сезон НХЛ

Российский специалист Сергей Брылин ставит своей главной задачей в следующем сезоне НХЛ продолжать развиваться как тренер.

«Как раз я недавно разговаривал с Линди. В целом, как я уже сказал, оценка [выступления команды] положительная, все довольны тем, как мы его [сезон] прошли. Отзывы были самыми положительными, и мы больше разговаривали о том, что еще можем улучшить в будущем в работе всего тренерского штаба и моей индивидуальной работе. [Нужно] больше развиваться как тренеру, добиваться прогресса в индивидуальной работе с игроками — это входит в мои прямые обязанности. Я также высказал свои пожелания, что могу делать еще больше, быть вовлеченным в ежедневную тренерскую работу на более высоком уровне. Линди ответил, что все это учтет», — приводит ТАСС слова Брылина.

49-летний специалист с 2022 года является тренером «Нью-Джерси». В текущем сезоне его команда дошла до второго раунда плей-офф НХЛ, где уступила в серии «Каролине» (1-4).

Ранее Брылин работал в таких клубах, как «Олбани», «Бингемтон» и «Ютика».