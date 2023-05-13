Кэмпбелл сменил Скиннера после трех пропущенных голов от «Вегаса» за полторы минуты

«Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Вегасом».

На 36-й минуте при счете 2:4 Джек Кэмпбелл сменил в воротах «Ойлерз» Стюарта Скиннера. При этом Скиннер пропустил три шайбы за полторы минуты.

В третьем матче серии Кэмбелл также менял Скиннера после четырех пропущенных шайб.

Счет в серии 2-2.