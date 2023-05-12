Кубок Стэнли 13 мая: «Торонто» примет «Флориду», «Вегас» встретится с «Эдмонтоном»

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Пятый матч

02.00 (мск). «Торонто» — «Флорида»

Счет в серии: 1-3.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Пятый матч

05.00. «Вегас» — «Эдмонтон»

Счет в серии: 2-2.

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