Бобровский сделал 26 сэйвов и помог «Флориде» обыграть «Вашингтон»
«Флорида» переиграла «Вашингтон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз».
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей.
Третий матч в серии пройдет на льду «Вашингтона» 7 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|1 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
|2 - 0
Результаты / календарь
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5.05
6.05
7.05
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|6.05
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|6.05
|02:30
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|6.05
|04:30
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|6.05
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|5
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|2
|3
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|2
|3
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|3
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Луи Доминге
Питтсбург
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89
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