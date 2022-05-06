Бобровский сделал 26 сэйвов и помог «Флориде» обыграть «Вашингтон»

«Флорида» переиграла «Вашингтон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз».

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей.

Третий матч в серии пройдет на льду «Вашингтона» 7 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.