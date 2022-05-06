Панарин признан первой звездой второго матча «Рейнджерс» — «Питтсбург», Шестеркин — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Артемий Панарин. На его счету одна заброшенная шайба и две голевые передачи.

Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. 26-летний россиянин сделал 39 сэйвов.

Замкнул тройку форвард Фрэнк Ватрано, который набрал 3 (1+2) очка.