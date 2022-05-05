«Рейнджерс» примет «Питтсбург», а «Флорида» сыграет против «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

6 мая, пятница

Восточная конференция

«Рейнджерс» — «Питтсбург» (2.00 мск)

«Флорида» — «Вашингтон» (2.30)

Западная конференция

«Колорадо» — «Нэшвилл» (4.30)

«Калгари» — «Даллас» (5.00)

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке