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Фетисов назвал приостановление НХЛ тревожным звоночком перед Олимпиадой

12:35
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал приостановление регулярного чемпионата НХЛ до Рождества.

«Пусть они опыт КХЛ проанализируют. Там очень трепетно относятся к здоровью спортсменов, поэтому не знаю, будут ли снова «пузыри», — примут решение в зависимости от эпидемситуации, которая в Америке сейчас не очень хорошая. Есть ли сомнения по поводу того, будут ли доигрывать чемпионат? Там и деньги считать умеют, но самое главное — здоровье спортсменов. Но это решение вполне можно считать тревожным звоночком в преддверии Олимпиады», — сказал Фетисов «СЭ.

Ранее 21 декабря НХЛ опубликовала сообщение о приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

В ближайшее время ожидается объявление НХЛ и профсоюза игроков по решению об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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