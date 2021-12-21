Фетисов назвал приостановление НХЛ тревожным звоночком перед Олимпиадой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал приостановление регулярного чемпионата НХЛ до Рождества.

«Пусть они опыт КХЛ проанализируют. Там очень трепетно относятся к здоровью спортсменов, поэтому не знаю, будут ли снова «пузыри», — примут решение в зависимости от эпидемситуации, которая в Америке сейчас не очень хорошая. Есть ли сомнения по поводу того, будут ли доигрывать чемпионат? Там и деньги считать умеют, но самое главное — здоровье спортсменов. Но это решение вполне можно считать тревожным звоночком в преддверии Олимпиады», — сказал Фетисов «СЭ.

Ранее 21 декабря НХЛ опубликовала сообщение о приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

В ближайшее время ожидается объявление НХЛ и профсоюза игроков по решению об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.