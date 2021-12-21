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Капризов в матче с «Далласом» установил личный рекорд по игровому времени

08:26
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:7), установил личный рекорд по времени, проведенному на льду в НХЛ.

24-летний форвард сыграл 24 минуты и 47 секунд чистого времени. Предыдущий рекорд он установил 1 апреля этого года, когда в игре с «Вегасом» провел на льду 24 минуты и 9 секунд.

Напомним, что в игре с «Далласом» Капризов также побил рекорд результативности клуба в первых 30 играх сезона. Всего в этом сезоне он набрал 35 (12+23) очков. Ранее рекорд принадлежал Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 в первых 30 матчах забросил 18 шайб и сделал 16 голевых передач.

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Роман Шишов все материалы автора
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