Защитник «Бостона» выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Защитник «Бостона» Якуб Зборжил получил серьезную травму связок колена. Из-за этого он пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Чеху уже была сделана успешная операция. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых сделал 3 голевые передачи.