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Защитник «Бостона» выбыл до конца сезона из-за травмы колена

17:37
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Защитник «Бостона» Якуб Зборжил получил серьезную травму связок колена. Из-за этого он пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Чеху уже была сделана успешная операция. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых сделал 3 голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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