Защитник «Бостона» выбыл до конца сезона из-за травмы колена
17:37
Защитник «Бостона» Якуб Зборжил получил серьезную травму связок колена. Из-за этого он пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Чеху уже была сделана успешная операция. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.
В этом сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых сделал 3 голевые передачи.
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