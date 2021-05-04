Боль утраты, скандал на награждении и разрушенная арена. Как «Авангард» пришел к чемпионству спустя 17 лет

В последний раз омичи побеждали еще в суперлиге — в 2004 году, а в 2021-м выиграли первый Кубок Гагарина. Путь от одного чемпионства к другому был очень тернистым.

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина, и теперь у омичей есть все, чтобы соответствовать статусу топ-клуба КХЛ. Оглянувшись назад, понимаешь, каким многострадальным получился поход «Ястребов» к титулу. Затраченные ресурсы, помноженные на зашкаливающие амбиции, оправдались только в этом плей-офф. Вспоминаем тернии, через которые прошел «Авангард» на пути к главному трофею КХЛ.

17 лет без побед

Ровно столько омские болельщики ждали момента ликования и брызг шампанского в чемпионской раздевалке. В 2004 году «Авангард» под руководством Валерия Белоусова одолел в финале «Магнитку», с которой еще пару лет назад легендарный тренер сам выигрывал все возможные трофеи в России и Европе. Причем «Металлург» вел по ходу серии 2:0 — от титула уральцев отделяла одна победа. Но «Ястребы» провернули камбэк и вымучили победы в домашних матчах. 2:2 — с таким счетом противостояние переехало в Магнитогорск.

Основное время и овертайм решающего матча прошли без голов. Чемпион определился в серии буллитов. Из вратарского триллера с Максимом Соколовым и Нормом Мараклом в главных ролях победителем вышел голкипер омичей, отразивший ключевую попытку Валерия Карпова — буллитных дел мастера. Омск — первый, Магнитогорск — только второй; победным броском отметился Ярослав Беднар.

На следующий год «Авангард» уступил в полуфинале московскому «Динамо» — больше всего та серия запомнилась унизительным разгромом омичей 0:11. В сезоне-2005/06 «Ястребы» были в шаге от повторения успеха плей-офф-2004. СКА и ЦСКА не принесли больших проблем омичам в первых двух раундах — обе серии завершились со счетом 3-0. Куда упорнее получился полуфинал с «Магниткой», которой очень хотелось вернуть должок омичам. Все матчи завершились с разницей в одну шайбу, но дальше прошел все же «Авангард». Чемпионские планы сибиряков разрушил «Ак Барс». Морозов, Зиновьев, Зарипов, колоритный голкипер Брэтуэйт и компания деклассировали «Ястребов» в трех матчах.

Три финала КХЛ

Следующего финала Омск ждал до 2012 года. «Авангард» по ходу плей-офф-2012 отправил в отпуск «Амур», «Магнитку» и «Трактор», а финале их ждало московское «Динамо». Команды подарили настоящий блокбастер, наполненный скандалами и интригами. После четвертого матча, ведя в серии 3-1, «Авангард» потерял ведущего защитника Антона Белова, угодившего в допинговый скандал. В крови защитника обнаружили метилгексанамин. Это повышающий работоспособность стимулятор, который внесен в запрещенный список ВАДА.

Без Белова распалась их ведущая пара защитников с Мартином Шкоулой. Потрясенные скандалом «Ястребы» проиграли три матча подряд, и «Динамо» завоевало первый кубок в истории КХЛ. Золотой матч финала принимала «Арена Омск» — негодующие местные болельщики попытались сорвать церемонию вручения трофея москвичам. Гул с трибун и скандирование известной фразы в отношении судей заглушали речь президента КХЛ Александра Медведева, а в ликующих хоккеистов «Динамо» полетели бутылки и мелочь.

Сезон-2018/19 — начало новой эпохи «Авангарда». Председателем совета директоров клуба избрали амбициозного управленца Александра Крылова, главным тренером назначили Боба Хартли, привившего команде североамериканский стиль.

В первый же год работы канадский специалист вывел «Ястребов» в финал, где они были разбиты монструозным ЦСКА. Москвичи не отдали ни одного матча, выиграв серию 4-0. После разгромного поражения Хартли заверил, что будет думать ночами, как обыграть армейскую машину. Видимо, в одну из ночей ему явился секрет успеха — «Авангард» взял достойный реванш и вписал свое имя в ряд чемпионов КХЛ.

Смерть Черепанова и переезд в Балашиху

Если вы внимательно смотрели трансляции финальных матчей, могли заметить примечательную футболку Александра Крылова с фотографией Алексея Черепанова — одного из самых талантливых омских воспитанников, жизнь которого трагично оборвалась 13 октября 2008 года. Матч в Чехове между «Витязем» и «Авангардом» должен был стать рядовым в регулярном чемпионате, но вместо этого потряс весь хоккейный мир.

За несколько минут до конца основного времени Черепанов, сидя на скамейке, потерял сознание. К тому моменту бригада скорой помощи уже покинула ледовый дворец. Врачи команды попытались привести Алексея в чувство прямо на скамейке — безрезультатно. Спустя некоторое время в арену прибыл реанимобиль, но... с разряженным дефибриллятором. Хоккеиста повезли в больницу. В дороге врачи бились за его жизнь, кололи уколы адреналина, делали непрямой массаж сердца, но спасти Черепанова не удалось. Он скончался в чеховской больнице.

В Омске проститься с Алексеем пришли около 60 тысяч человек. В свои 19 лет форвард уже успел влюбить в себя местных болельщиков.

— Почему я пришел на матч в футболке с Черепановым? С утра я так почувствовал. Он, видимо, видит все это. Он тоже участник этого процесса и этого пути, — сказал Крылов после решающего матча с ЦСКА.

Путь «Авангарда» к кубку получился таким тернистым, что завоевывать его пришлось не в Омске, а в подмосковной Балашихе. Я, конечно, иронизирую, но факт остается фактом: «Ястребы» выиграли трофей за 2700 км от дома. Балашиха стала временным пристанищем команды летом 2018 года. Ледовый дворец в Омске признали аварийным и непригодным для проведения матчей. Экспертиза выявила существенные дефекты в фундаменте здания и основных конструкциях.

Изначально клуб рассматривал утешительный вариант с реконструкцией, но позже отказался от него. Во время поиска новой арены «Авангард» выбирал между Красноярском и Балашихой, остановились на Подмосковье. А свой дворец снесли осенью 2019 года. Сейчас уже началось строительство новой арены вместимостью 12 тысяч зрителей, которую планируют сдать к осени 2022 года. Частичка грусти, что омичи завоевали кубок не на родном льду, конечно, осталась, но тем эффектнее получился путь «Авангарда» к первому чемпионству в КХЛ. Режиссеры, возьмите на заметку эту историю — она точно достойна экранизации.