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Боль утраты, скандал на награждении и разрушенная арена. Как «Авангард» пришел к чемпионству спустя 17 лет

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 14:00
«Авангард» с Кубком Гагарина-2021, стадион «Арена Омск», Яромир Ягр.
«Авангард» с Кубком Гагарина-2021, стадион «Арена Омск», Яромир Ягр.
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В последний раз омичи побеждали еще в суперлиге — в 2004 году, а в 2021-м выиграли первый Кубок Гагарина. Путь от одного чемпионства к другому был очень тернистым.

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина, и теперь у омичей есть все, чтобы соответствовать статусу топ-клуба КХЛ. Оглянувшись назад, понимаешь, каким многострадальным получился поход «Ястребов» к титулу. Затраченные ресурсы, помноженные на зашкаливающие амбиции, оправдались только в этом плей-офф. Вспоминаем тернии, через которые прошел «Авангард» на пути к главному трофею КХЛ.

Хоккеисты &laquo;Авангарда&raquo; с&nbsp;кубком Гагарина.Как «Авангард» собирал чемпионскую команду

17 лет без побед

Ровно столько омские болельщики ждали момента ликования и брызг шампанского в чемпионской раздевалке. В 2004 году «Авангард» под руководством Валерия Белоусова одолел в финале «Магнитку», с которой еще пару лет назад легендарный тренер сам выигрывал все возможные трофеи в России и Европе. Причем «Металлург» вел по ходу серии 2:0 — от титула уральцев отделяла одна победа. Но «Ястребы» провернули камбэк и вымучили победы в домашних матчах. 2:2 — с таким счетом противостояние переехало в Магнитогорск.

Основное время и овертайм решающего матча прошли без голов. Чемпион определился в серии буллитов. Из вратарского триллера с Максимом Соколовым и Нормом Мараклом в главных ролях победителем вышел голкипер омичей, отразивший ключевую попытку Валерия Карпова — буллитных дел мастера. Омск — первый, Магнитогорск — только второй; победным броском отметился Ярослав Беднар.

На следующий год «Авангард» уступил в полуфинале московскому «Динамо» — больше всего та серия запомнилась унизительным разгромом омичей 0:11. В сезоне-2005/06 «Ястребы» были в шаге от повторения успеха плей-офф-2004. СКА и ЦСКА не принесли больших проблем омичам в первых двух раундах — обе серии завершились со счетом 3-0. Куда упорнее получился полуфинал с «Магниткой», которой очень хотелось вернуть должок омичам. Все матчи завершились с разницей в одну шайбу, но дальше прошел все же «Авангард». Чемпионские планы сибиряков разрушил «Ак Барс». Морозов, Зиновьев, Зарипов, колоритный голкипер Брэтуэйт и компания деклассировали «Ястребов» в трех матчах.

28&nbsp;апреля. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0.
Александр Крылов.Без этого человека не было бы победы «Авангарда». Крылов далеко не идеален, но именно он вытащил клуб из болота

Три финала КХЛ

Следующего финала Омск ждал до 2012 года. «Авангард» по ходу плей-офф-2012 отправил в отпуск «Амур», «Магнитку» и «Трактор», а финале их ждало московское «Динамо». Команды подарили настоящий блокбастер, наполненный скандалами и интригами. После четвертого матча, ведя в серии 3-1, «Авангард» потерял ведущего защитника Антона Белова, угодившего в допинговый скандал. В крови защитника обнаружили метилгексанамин. Это повышающий работоспособность стимулятор, который внесен в запрещенный список ВАДА.

Без Белова распалась их ведущая пара защитников с Мартином Шкоулой. Потрясенные скандалом «Ястребы» проиграли три матча подряд, и «Динамо» завоевало первый кубок в истории КХЛ. Золотой матч финала принимала «Арена Омск» — негодующие местные болельщики попытались сорвать церемонию вручения трофея москвичам. Гул с трибун и скандирование известной фразы в отношении судей заглушали речь президента КХЛ Александра Медведева, а в ликующих хоккеистов «Динамо» полетели бутылки и мелочь.

Сезон-2018/19 — начало новой эпохи «Авангарда». Председателем совета директоров клуба избрали амбициозного управленца Александра Крылова, главным тренером назначили Боба Хартли, привившего команде североамериканский стиль.

В первый же год работы канадский специалист вывел «Ястребов» в финал, где они были разбиты монструозным ЦСКА. Москвичи не отдали ни одного матча, выиграв серию 4-0. После разгромного поражения Хартли заверил, что будет думать ночами, как обыграть армейскую машину. Видимо, в одну из ночей ему явился секрет успеха — «Авангард» взял достойный реванш и вписал свое имя в ряд чемпионов КХЛ.

29&nbsp;апреля. Омск. Алексей Емелин и&nbsp;Илья Ковальчук с&nbsp;Кубком Гагарина в&nbsp;аэропорту.
Боб Хартли и&nbsp;Илья Ковальчук с&nbsp;Кубком Гагарина.Уникальная история! Ковальчук и Хартли были связкой в НХЛ — а Кубок выиграли с «Авангардом»

Смерть Черепанова и переезд в Балашиху

Если вы внимательно смотрели трансляции финальных матчей, могли заметить примечательную футболку Александра Крылова с фотографией Алексея Черепанова — одного из самых талантливых омских воспитанников, жизнь которого трагично оборвалась 13 октября 2008 года. Матч в Чехове между «Витязем» и «Авангардом» должен был стать рядовым в регулярном чемпионате, но вместо этого потряс весь хоккейный мир.

За несколько минут до конца основного времени Черепанов, сидя на скамейке, потерял сознание. К тому моменту бригада скорой помощи уже покинула ледовый дворец. Врачи команды попытались привести Алексея в чувство прямо на скамейке — безрезультатно. Спустя некоторое время в арену прибыл реанимобиль, но... с разряженным дефибриллятором. Хоккеиста повезли в больницу. В дороге врачи бились за его жизнь, кололи уколы адреналина, делали непрямой массаж сердца, но спасти Черепанова не удалось. Он скончался в чеховской больнице.

В Омске проститься с Алексеем пришли около 60 тысяч человек. В свои 19 лет форвард уже успел влюбить в себя местных болельщиков.

— Почему я пришел на матч в футболке с Черепановым? С утра я так почувствовал. Он, видимо, видит все это. Он тоже участник этого процесса и этого пути, — сказал Крылов после решающего матча с ЦСКА.

Путь «Авангарда» к кубку получился таким тернистым, что завоевывать его пришлось не в Омске, а в подмосковной Балашихе. Я, конечно, иронизирую, но факт остается фактом: «Ястребы» выиграли трофей за 2700 км от дома. Балашиха стала временным пристанищем команды летом 2018 года. Ледовый дворец в Омске признали аварийным и непригодным для проведения матчей. Экспертиза выявила существенные дефекты в фундаменте здания и основных конструкциях.

Изначально клуб рассматривал утешительный вариант с реконструкцией, но позже отказался от него. Во время поиска новой арены «Авангард» выбирал между Красноярском и Балашихой, остановились на Подмосковье. А свой дворец снесли осенью 2019 года. Сейчас уже началось строительство новой арены вместимостью 12 тысяч зрителей, которую планируют сдать к осени 2022 года. Частичка грусти, что омичи завоевали кубок не на родном льду, конечно, осталась, но тем эффектнее получился путь «Авангарда» к первому чемпионству в КХЛ. Режиссеры, возьмите на заметку эту историю — она точно достойна экранизации.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры